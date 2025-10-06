ରାତି ହେଲେ ନାଗୁଣୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦଂଶୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ… ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ଜାଣିଲେ ଦେହ ଶିତେଇ ଉଠିବ
ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ?
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ସାହାବ! ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ସେ ରାତିରେ ସାପ ହେଇଯାଉଛି… ଏହା କହି ଯୁବକ ଜଣକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁରରେ। ଜଣେ ଯୁବକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିବସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ସାପ ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସତରେ କ’ଣ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ, “ମହାଶୟ, ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ… ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ସାପ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।”
ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିଲା। ତଥାପି, ସେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସର୍ପ ହୋଇଯିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମହମୁଦାବାଦର ଲୋଧାସା ନିବାସୀ ମେରାଜଙ୍କ ପୁଅ ମୁନ୍ନା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଥାନଗାଓଁର ଲାଲପୁରର ନସିମୁନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଏକ ସର୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ସେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।