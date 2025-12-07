(VIDEO) ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ହାତେଇବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ କୋହଲି, ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ!
ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ନଚେତ୍ ସେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଶତକ ହାସଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ।
ସେ ତୃତୀୟ ODIରେ ୬୫ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଶନିବାର ସିଂହାଚଳମ୍ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
ସିଂହାଚଳମ୍ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ ଧଳା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ମାଳା ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ସିଂହଚଳମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି:
ବିରାଟ କୋହଲି ଶନିବାର ଦିନ ସିଂହାଚଳମ୍ ପର୍ବତରେ ୩୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିଂହାଚଳମ୍ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ “ବରାହ ନରସିଂହ” ରୂପକୁ ସମର୍ପିତ।
“ସିଂହାଚଳ” ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ “ସିଂହ ପର୍ବତ”। ଏହି ପର୍ବତକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
🚨Today morning Virat Kohli visited Simhachalam Appanna 🙏🏻 Swamy Temple in Vishakapatnam. pic.twitter.com/8BKohErOrv
— Karthick (@Karthik18728343) December 7, 2025
ବିରାଟ କୋହଲି POTS ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ସେ ୧୩୫ ରନ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ରାଞ୍ଚି ପରେ, ସେ ରାୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ୧୦୨ ରନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଅପରାଜିତ ୬୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଧମାକାଦାର ଢଙ୍ଗରେ। କୋହଲି ଏହି ୪୫ ବଲ୍ ଇନିଂସରେ ତିନୋଟି ଛକା ଏବଂ ଛଅଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ଯଦି ଆହୁରି ରନ୍ ବାକି ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଶତକ ହାସଲ କରିପାରିଥାଆନ୍ତେ। ବିରାଟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୩୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା।
Virat kohli visited Varaha Lakshmi Narasimha temple, Simhachalam, before the match pic.twitter.com/sJmdkeEErL
— 𝙒𝙧𝙤𝙜𝙣🥂 (@wrognxvirat) December 7, 2025