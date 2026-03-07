ଗରମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଫ୍ରିଜରେ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ସେଟିଂ, ବଢ଼ିଯିବ କୁଲିଂ, ହେଲେ ବଢ଼ିବନି ବିଲ୍!
ଗରମ ଦିନରେ ଫ୍ରିଜରେ ଏହି ସେଟିଂ କରନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଘରେ ଫ୍ରିଜର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପାଣି, ଫଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ, କେତେକ ସମୟରେ ଭୁଲ୍ ସେଟିଂ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡାକରଣ କମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ସଠିକ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୁଲିଂ ସେଟିଂକୁ ମଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଟିକେ ଉପରେ ରଖିବା ଭଲ।
ଏହା ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରୋକେ। ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଅଧିକ ଥର ଖୋଲିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମେସିନକୁ ଥଣ୍ଡା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
ଗରମ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା କମ୍ପ୍ରେସର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ଭଲ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ସୀମିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସଜାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଫ୍ରିଜର ପଛରେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ସହଜରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଯଦି ରେଫ୍ରିଜରେଟର କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜକୁ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ରବର ସିଲ୍, ଟ୍ରେ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମେସିନର ଥଣ୍ଡାକରଣ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।