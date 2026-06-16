ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୱାଟର-ରେସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ସହିତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ
Smartphone Tips: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭୁଲ୍ବଶତଃ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନା ମହଙ୍ଗା ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସଠିକ ଉପାୟ ଆପଣାଇ ଆପଣ ଫୋନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଣିରେ ପଡିଯାଏ ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ?
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୱାଟର-ରେସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ସହିତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ. ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଫୋନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫାଟ ଥିଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ. ବିଶେଷ କରି ଲୁଣି ପାଣି, ସାବୁନ ପାଣି କିମ୍ବା ମିଠା ପାନୀୟ (କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍) ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ.
- ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋନକୁ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ.
- ଯଦି ଫୋନ ଚାଲୁ ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସୁଇଚ୍ ଅଫ କରିଦିଅନ୍ତୁ.
- ଫୋନ କଭର, ଚାର୍ଜର, ଇୟରଫୋନ୍ ଏବଂ ସିମ୍ ଟ୍ରେ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ.
- ନରମ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋନର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ.
- ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବା ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ.
- ଯଦି ଫୋନରେ ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ଫୋନରେ ଏହି ସୁବିଧା ନଥାଏ.
- ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଫୋନକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ତାହା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଓଦା ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ. ଏହାଦ୍ୱାରା ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଫୋନର ଭିତର ଅଂଶ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ. ଫୋନକୁ କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଓ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବା ପରେ ହିଁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ.
ପାଣିରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ଭୁଲ୍ ସବୁ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଘାବରେଇ ଯାଇ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ ଆପଣାଇ ବସନ୍ତି ଯାହା ଫୋନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ.
ଏହି ଭୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
- ଫୋନକୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଛି ଯେ ଓଦା ଫୋନକୁ ଚାଉଳ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭିତରର ଆଦ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାରେ ନାହିଁ. ଓଲଟା ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ/ଧୂଳି ଫୋନର ପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ଯାଇପାରେ.
- ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଗରମ ପବନ ଫୋନ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରେ. ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ.
- ଫୋନକୁ ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଫୋନର ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇନଥିଲା.
- ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
- ଫୋନ ଅନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ.
ଫୋନ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଫୋନକୁ ଅତି କମରେ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ. ଏହି ସମୟ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଫୋନ୍ କେତେ ଅଧିକ ଓଦା ହୋଇଥିଲା. ଯଦି ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ ଝିଲମିଲ ହୁଏ , ସ୍ପିକରର ଶବ୍ଦ କମିଯାଏ ବା ଖରାପ ଶୁଭେ, କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଭଲ ହେବ.