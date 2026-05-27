ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଆଜି; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବିଜୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଆଜି, ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂସ୍ଥା PTI କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ନିଜର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରିବା ସହ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ'(TVK)ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ।
ସେହିଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ।
‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଥିଲେ, “ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଥିରୁ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ।”
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ବିଜୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU) ଠାରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ତାମିଲ କବି-ସନ୍ଥ ଥିରୁଭାଲ୍ଲୁଭରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦୮ଟି ଆସନ ଜିତି ‘ଟିଭିକେ’ (TVK) ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କଂଗ୍ରେସ, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ, ଭିସିକେ (VCK) ଓ ଆଇୟୁଏମଏଲ (IUML) ର ସମର୍ଥନ ପାଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା।
ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ନବଗଠିତ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ନିଜ ପାଖରେ ଗୃହ, ପୋଲିସ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଶାସନ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ’ (AI) ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହ କେରଳ ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AI ବିଭାଗ ଗଠନ କରିଛି।
ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, କୁମାର ଆରଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେ.ଏ. ସେନଗୋଟ୍ଟାଇୟାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏନ. ମାରି ୱିଲସନ ଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।