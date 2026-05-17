ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆଉ ମିଳିବନି ମଦ, ନିୟମ ହେଲା ଆହୁରି କଡ଼ା!
ଗୋଆ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ସିକିମ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାମିଲନାଡୁରେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ନେଇ ନିୟମ ଏବେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବୟସ ସୀମା ୨୧ ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଦର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ୭୧୭ଟି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ୫୦୦ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡୁ ଯଦିଓ ୨୧ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ନିୟମକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପାଳନ କରୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇନଗତ ମଦ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭାରତର ମଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ନୁହେଁ। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଆ ଭଳି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ମଦ୍ୟପାନର ଆଇନଗତ ବୟସ ହେଉଛି ୧୮ ବର୍ଷ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ସିକିମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ୨୧ ବର୍ଷର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି。 କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ନିୟମ ରହିଛି; ସେଠାରେ ଆପଣ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଅର୍ ଏବଂ ୱାଇନ୍ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଇସ୍କି, ଭୋଡକା ଏବଂ ରମ୍ ଭଳି କଡ଼ା ମଦ (Hard Liquor) ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେରଳର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମଦ୍ୟପାନର ଆଇନଗତ ବୟସ ୨୩ ବର୍ଷ ଅଟେ, ଯାହା ଏହାକୁ ୨୧ ଏବଂ ୨Console ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନ ଥିବା ଅଳ୍ପ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କରିଛି। ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ଆଇନଗତ ବୟସ ସୀମା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମଦ୍ୟପାନର ଆଇନଗତ ବୟସ ହେଉଛି ୨୫ ବର୍ଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏକ କକ୍ଟେଲ୍ ଅର୍ଡର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଚାକିରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ବା ଶୁଖିଲା ରାଜ୍ୟ (Dry States) ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ବିହାର, ଗୁଜରାଟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ମଣିପୁର ସମେତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୁଜରାଟରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଗିଫ୍ଟ ସିଟି (GIFT City) ଭିତରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି, ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା କୋହଳ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଦ୍ୱୀପର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମଦ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ମିଜୋରାମରେ ୨୧ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ୱାଇନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଅର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମଦ ନିଷେଧ ହୋଇ ରହିଛି।