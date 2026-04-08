ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ବଙ୍କରରେ ଲୁଚିଲେ ପରିବାର, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଦେହ ଥରିଉଠିବ
ସବୁବେଳେ ଲାଗିରହିଛି ବିପଦର ଭୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଉଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରିଛି, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସାଇରନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାରତର ଜଣେ ମହିଳା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ବଙ୍କରରେ ଲୁଚିଲେ:
ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ମହିଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସାଇରନ୍ ବାଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ପ୍ରଥମ ସାଇରନ୍ ବାଜିବା କ୍ଷଣି, ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଘର ତଳେ ଥିବା ବଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ସାଧାରଣ ପରିବେଶ ଭୟ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ।
ଭିଡିଓଟି ଆହୁରି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପୁରା ପରିବାର ଘର ତଳେ ଥିବା ବଙ୍କରରେ ଏକାଠି ଲୁଚି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି; ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ସବୁବେଳେ:
ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ, ସେହି ମହିଳା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ସାଇରନ୍ ଏବଂ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି।
ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୂଚନା ପାଇ ବାହାରକୁ ଧାଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭିଡିଓରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ନିରନ୍ତର ଧମକ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିପଦର ପରିବେଶ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ।
ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ତଳେ ଥିବା ବଙ୍କରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ, ଏକ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାହାରିଗଲେ।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ:
ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗୁଜରାଟର ନିବାସୀ ରାଣୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନୁସାରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଆଜିର ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।” ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ନିଜ ଦେଶରେ ରହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ; ବିଦେଶରେ, ବିପଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ।”