ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶା ଭୋସଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ଦିନକୁ ଚାର୍ଜ କେତେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେ ଛାତି ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଠାକୁ ଅନେକ ନେତା ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ତେବେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର OPD ପରାମର୍ଶ ଫି ଏବଂ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା କେତେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା।
ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓପିଡି ପରାମର୍ଶ ଫିସ୍: ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓପିଡି ପରିଦର୍ଶନର ମୂଲ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ଫି’ଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ସାଧାରଣ ଭିଜିଟ ପାଇଁ, ରୋଗୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ₹୫୦୦ ରୁ ₹୬୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫି’ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଫି’ ₹୧୫୦୦ ରୁ ₹୩୦୦୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର, ସରକାରୀ ଛୁଟିଦିନ କିମ୍ବା ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫି’ ସାଧାରଣ ଫି’ର ଦେଢ଼ ଗୁଣ ହୋଇପାରେ।
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଛିଥିବା ରୁମର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହସ୍ପିଟାଲର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଟ୍ A ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ₹୩୧,୯୦୦ ଏବଂ ସୁଟ୍ B ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ₹୨୦,୬୦୦ ହୋଇପାରେ।
ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରୁମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ₹୧୫,୫୦୦ ରୁ ₹୧୬,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ₹୧୧,୦୦୦ ରୁ ₹୧୨,୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକ ରୁମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ₹୭,୦୦୦ ରୁ ₹୧୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ସେୟାର କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ₹୩,୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନର ସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ICU କିମ୍ବା HDU ୟୁନିଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ₹୯,୭୦୦ ରୁ ₹୧୪,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।