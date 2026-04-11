ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ଶେଲାର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗାୟିକାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ହସ୍ପିଟାଲ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି:
ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ପ୍ରତୀତ୍ ସମଦାନୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କୁ ଶନିବାର, ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖରେ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ୟୁନିଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗାୟିକା ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।”
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ:
ହେଲେ, ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗାୟିକାଙ୍କ ବୟସ ୯୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷ ଧରି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ୨୦ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି:
ଆଶା ଭୋସଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଗାୟିକାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।