ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଅଶୋକ ଗେହଲୋଟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ; କହିଲେ- ‘ଏହି ପରିଣାମ ନିରାଶାଜନକ କିନ୍ତୁ…’
ଅଶୋକ ଗେହଲୋଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ନିରାଶ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ।
West Bengal Election Result 2026 : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲୋଟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗଳାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଣାମ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଫଳାଫଳରେ ସାରା ଦେଶ ନିରାଶ। ଏଥିସହିତ ସେ କଟାକ୍ଷ କରି ଏହି ବିଜୟକୁ ବିଜେପି ସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଏହି ଦେଶକୁ କଂଗ୍ରେସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏହି ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ବଙ୍ଗଳା ସମେତ ୩ଟି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ନିରାଶାଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଲାଗିପଡ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସଂଯୁକ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୋର୍ଚ୍ଚା (UDF) ର ବିଜୟ ପାଇଁ କେରଳର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ବିଜୟ କେରଳର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ UDF ର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତିର ବିଜୟ।”
କେରଳରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ – ଗେହଲୋଟ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ସିପିପି ଚେୟାରପର୍ସନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ୱାୟାନାଡ ସାଂସଦ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF ସରକାର କେରଳରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାକି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମର ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର।”
‘ବଙ୍ଗଳା ଫଳାଫଳରେ ସାରା ଦେଶ ନିରାଶ’
ଅଶୋକ ଗେହଲୋଟ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ବିଶେଷ କରି ବଙ୍ଗଳା ଫଳାଫଳରେ ସାରା ଦେଶ ନିରାଶ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମସି (TMC) ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିଜେପିକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଓ ଏବେ ବିଜେପି ସେଠାରେ କ୍ଷମତା ଲୁଟି ନେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ଦେଶ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଙ୍ଗଳାରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଲା ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ।”
‘ଏହା ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜୟ’
ଗେହଲୋଟ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସିଏପିଏଫ୍ (CAPF) ର ସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା, ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଗଲା, ଟଙ୍କା ଖୋଲାଖୋଲି ବଣ୍ଟାଗଲା ଏବଂ SIR ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୈଧ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାସିନ୍ଦା ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିରେ ନିଜ ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅପରାଧ ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା କେବଳ ଏବଂ କେବଳ କ୍ଷମତା ବଳରେ ମିଳିଥିବା ବିଜୟ। ଏହା ବିଜେପି ଏବଂ ତା’ର ସହଯୋଗୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜୟ।