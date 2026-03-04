BCCI ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ବାର୍ଡରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟା ଷ୍ଟାର ବୋଲରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦଳ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରୁ ଆୟୋଜକ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ଏବେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କଶ୍ୱୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ କଶ୍ୱୀ ଗୌତମ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପର୍ଥର ୱାକା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କଶ୍ୱୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍କ ଲୋଡ ଯୋଗୁଁ ରେଣୁକାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ, ସେ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ରେଣୁକାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ। ମହିଳା ଚୟନ କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କାଶ୍ୱୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। କଶ୍ୱୀ ଚଳିତ ଗସ୍ତର ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।
କଶ୍ୱୀ ଗୌତମଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରିଅର:
କଶ୍ୱୀ ଗୌତମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେବଳ ଛଅଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି, କେବଳ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି କଶ୍ୱୀ ଏହି ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଶ୍ୱୀ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।