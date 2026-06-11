ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଭିବଷ୍ୟବାଣୀ, କହିଲେ ଏମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରିବେ
ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର (ଅଶ୍ୱିନ) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କର ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଜରୁରୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ।
୨୦୨୭ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୩୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ରୋହିତ ୪୦ ବର୍ଷ ପାର୍ କରିସାରିଥିବେ। ତେବେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଖେଳାଳିମାନେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା ସମିତିର (ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ବୟସ ଏକ ବାଧକ ସାଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଇଏସପିଏନ କ୍ରିକଇନଫୋ (ESPNcricinfo) ର ଏକ ଭିଡିଓ ଶୋ’ରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଭଳି କାମରେ ଆସେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ଅଛି ତାହା ଖୁବ୍ ସହଜ: ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ମାହୋଲ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ।”
ଅଶ୍ୱିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ସିନିୟର ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟର ଓ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଜରୁରୀ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ମେଡିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିପାରିବି ନାହିଁ। [କିନ୍ତୁ ଯଦି] ଏକ ସଠିକ୍ ରିହ୍ୟାବ୍ (ପୁନର୍ବାସ) ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପଟୁ (ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ) ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳେ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ।”
“କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟକର ହେବ। କାରଣ ଏହି ବୟସରେ ଆହତ (injuries) ହେବା ସାଧାରଣ କଥା। ୩୫ ବର୍ଷ ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଶରୀର ଯେମିତି ଥାଏ, ଏବେ ସେମିତି ରହିବ ନାହିଁ; ଏପରିକି ୩୨ ବର୍ଷ ପାର୍ ହେବା ପରେ ଶରୀରରେ ବଦଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ।”
ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନର (ଅଶ୍ୱିନ) ଖେଳାଳି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବା ଭାଗିଦାରୀ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ହେବ।
ଇଏସପିଏନ କ୍ରିକଇନଫୋ (ESPNcricinfo) ଅନୁଯାୟୀ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, “ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମିତି କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ।”
୨୦୨Plot୪ରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ କେବଳ ଦିନିକିଆ (ODI) ଫର୍ମାଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ମସିହାଠାରୁ କୋହଲି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୬୮.୫୩ ହାରରେ ୮୯୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଶତକ ଏବ ସାମିଲ ଅଛି। ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ୪୪.୪୩ ହାରରେ ୭୧୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି।
୨୦୨୭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ (ମାଂସପେଶୀ) ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ କୋହଲି ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ରୋହିତ ସେହି ସମାନ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026) ସମୟରେ ସେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।
ଅଶ୍ୱିନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୋହଲିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ, ଯେତେବେଳେ କି ରୋହିତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଭାର (workload) କୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦିନିକିଆ (୫୦ ଓଭର) ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ମତରେ, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍) ଖେଳିବା ଏବଂ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।”
ବିଦେଶର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅଶ୍ୱିନ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ସିନିୟର ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉଚିତ।
“ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ଦରକାର,” ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି।