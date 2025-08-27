IPLରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିବାଦ, ଯାହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ
IPLରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବିବାଦ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଥିଲା କ୍ରୋଧ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରେ ଆର.ଅଶ୍ୱିନ ଏବେ ଆଇପିଏଲ କ୍ରିକେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଆଇପିଏଲରେ ଅନେକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସେ ଅନେକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥିଲେ।
୨୦୧୯, ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୨ ରେ ସେ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ IPLରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବିବାଦ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଜସ୍ ବଟଲର୍ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ବିବାଦ: IPL ୨୦୧୯ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ କିଙ୍ଗସ୍ XI ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପଞ୍ଜାବ ୨୦ ଓଭରରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୩ ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ୧୨.୪ ଓଭରରେ ୧୦୮ ରନ୍ ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଦଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୬୯ ରନ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା ଏବଂ ୧୩ତମ ଓଭରର ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ ବଟଲରଙ୍କୁ ‘ମଙ୍କଡ’ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ ବଟଲର ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନ ବଲ୍ ପକାଇବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଖେଳାଳି କ୍ରିଜ୍ ଛାଡି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଶ୍ୱିନ ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରନ ଆଉଟ୍ କଲେ।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖି ଜୋସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଅମ୍ପାୟାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ବଟଲରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦିଆଗଲା।
ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ୧୪ ରନ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଅଶ୍ୱିନ ଇଓନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ସାଉଦିଙ୍କ ସହ ଟକ୍କର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୧ରେ, ଆର. ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଅଧିନାୟକ ଇଓନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟିମ୍ ସାଉଦିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
ସେହି ସିଜନରେ ଅଶ୍ୱିନ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେ ୧୬ତମ ଓଭରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ମାତ୍ର ୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଇନିଂସର ୧୯ତମ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଭରଥ୍ରୋ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଅଶ୍ୱିନ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନ ସାଉଦିଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ।
ଏହା ପରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଇଓନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଅଶ୍ୱିନ ଇଓନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ଏବଂ ସାଉଦିଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ।
ଅବସର ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି: ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୨ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଶ୍ୱିନ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପୋଜିସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ୬ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇନିଂସର ୧୯ତମ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ ଅଶ୍ୱିନ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦେବାରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୨୪ ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ ବଲ୍ରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ରନ୍ କରି ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଳର ସ୍କୋର ୧୩୫ ରନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୦ ବଲ୍ରେ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୫ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୬୨ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ତିନି ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।