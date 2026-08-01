ବିଶ୍ୱକପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳୁ ସୁଯୋଗ, ଅଶ୍ୱନୀ କଲେ ବଡ ଦାବୀ
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରଖିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ। ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ୨୦୨୭ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନୁଭବୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବୟସ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସ। ଯଦି ସେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ୩୭ ବର୍ଷ ହେବ।
ଇଏସପିଏନ୍ କ୍ରିକଇନଫୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ମତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ସମେତ ସମସ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ।”
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ୧୩ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୯ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୫ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୨୪ ରନ୍। ଏହି ୧୯ଟି ୱିକେଟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨ଟି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ମିଳିଛି।
ଚଳିତ ଆଇପିଏଲରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି) ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୮ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ଶିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ହାର ୧୭.୮୯ ଏବଂ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୭.୯୫ ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୨୧ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୪୧ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ହାର ୩୫.୧୧ ଏବଂ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୫.୦୮ ରହିଛି। ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୫ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୪୨ ରନ୍। ସବୁ ଫର୍ମାଟକୁ ମିଶାଇ ସେ ୨୨୯ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୨୯୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବାଛିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ। ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଦଳରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ଅଶ୍ୱିନ ଦୁଇଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପିଚ୍ରେ ହର୍ଷିତଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା, ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ଷମତା ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ପିନ ବିଭାଗରେ ଅଶ୍ୱିନ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପିନର ଭାବେ ବାଛିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି।
କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୟନ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ରହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଶିବମ ଦୁବେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ଗୁରନୂର ବ୍ରାରଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ସେ ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି।