ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ ଛାଡ଼ିବାରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି, ଲେଖିଲେ ଏହି କଥା

ଆଇପିଏଲରୁ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ କ୍ରିକେଟର ଅଶ୍ୱିନ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର. ଅଶ୍ୱିନ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ନିଜ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଖେଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ନାରାୟଣ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସ୍ପେସିଆଲ ମେସେଜ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ଖୁସି: ପ୍ରୀତି ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବ।”

ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଜୀଅନ୍ତା…

ଋଣ ବୋଝରେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ନେଲେ ଚରମ…

ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି 2024-25 ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 287 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ 765 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

Prithi Narayanan Photo

ସେ ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

