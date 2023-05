ମଉଳିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଆଶା: ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୩! ବିସିସିଆଇକୁ କଲା ଦାୟୀ

ଆଶଙ୍କାରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୩। ଅନକେ ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଆଶାରେ ଏବେ ପୁର୍ନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେଉଥବାରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏସିଆ କପ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ, ସେ ନେଇ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି।

କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଖେଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ “ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଉପରେ ଜିଦ୍ କରେ ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୩ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ବିସିସିଆଇ ଏହି ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦେଶକୁ ନେଇ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିପାରେ, ଯାହା ଏସିଆ କପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।”

If PCB remains firm on the hybrid model, then 2023 Asia Cup might not take place

BCCI is prepared for its cancellation and have started planning a five-nation tournament, which would be held during the window vacated by Asia Cup

