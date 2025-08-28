ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ମ୍ୟାଚ୍ ର ସ୍ଥାନ, ଭାରତୀୟ ସମୟ, ଟିଭି ଏବଂ OTT ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରି ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୮ଟି ଦଳ ଏକାଠି ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଲିଗ୍ ଲେବଲ୍, ସୁପର-୪ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ ୮ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନ, ଭାରତୀୟ ସମୟ:
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୯ ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ହଂକଂର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆବୁ ଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୦ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ ଏ, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୧ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ହଂକଂର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୨ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଓମାନର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୩ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ ଏ, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୫ ତାରିଖରେ ୟୁଏଇ ବନାମ ଓମାନର ୭ମ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ ଏ, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୫.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହାସହ ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୫ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ହଂକଂର ଅଷ୍ଟମ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୬ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନବମ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୭ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଦଶମ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୮ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୧୧ତମ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୯ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ଓମାନର ଦ୍ୱାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦ ତାରିଖରେ ସୁପର ଫୋର, ମ୍ୟାଚ୍ ୧ (B1 v B2), ସୁପର-୪, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୧ ତାରିଖରେ ସୁପର-୪, ମ୍ୟାଚ୍ ୨ (A1 v A2), ସୁପର-୪, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୩ ତାରିଖରେ ସୁପର-୪, ମ୍ୟାଚ୍ ୩ (A2 v B1), ସୁପର-୪, ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଆବୁଧାବିରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୪ ତାରିଖରେ ସୁପର-୪, ମ୍ୟାଚ୍ ୪ (A1 v B2), ସୁପର-୪, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୫ ତାରିଖରେ ସୁପର-୪, ମ୍ୟାଚ୍ ୫ (A2 v B2), ସୁପର-୪, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୬ ତାରିଖରେ ସୁପର-୪, ମ୍ୟାଚ୍ ୬ 6 (A1 v B1), ସୁପର-୪, ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
ଶେଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦୁବାଇରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ୭.୩୦ pmରେ ଖେଳାଯିବ।
୧-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
୨- ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆୟୋଜକ କିଏ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆୟୋଜକ ହେଉଛି ଭାରତ।
୩- ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ କେତୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ ୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
୪-୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ରେ କେଉଁ ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି?
୨୦୨୫ ମସିହାର ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ, ଓମାନ ଏବଂ ହଂକଂ ଖେଳିବେ।
୫-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ କ’ଣ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସୁପର ଫୋର୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ରହିବ।
୬-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି?
ଗ୍ରୁପ୍ A: ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, UAE, ଓମାନ, ଗ୍ରୁପ୍ B: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ହଂକଂ
୭- ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ:
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।
୮-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହେବ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
୯- ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ୟୁଏଇର ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
୧୦-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର ଫୋର୍ ରାଉଣ୍ଡ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର ଫୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
୧୧-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଖେଳାଯିବ।
୧୨-ଭାରତରେ କେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବ?
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।
୧୩- ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନଲାଇନରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିହେବ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନଲାଇନରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ SonyLIV ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
୧୪-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ କ’ଣ ଡିଜନି+ ହଟଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବ:
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସୋନିଲିଭ୍ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାର୍ଟନର।
୧୫-ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଥର ଏସିଆ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି:
୨୦୨୫ ସଂସ୍କରଣ ୧୬ତମ ଏସିଆ କପ୍ ହେବ।
୧୬-ଭାରତ କେତେ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି:
ଭାରତ ଏହାକୁ ୮ ଥର ଜିତିଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦଳ ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ।
୧୭-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ?
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି।
୧୮-କଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରିବେ?
ହଁ, ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ସୁପର ଫୋରରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରିବେ।
୧୯-ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କିଏ?
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ।