ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ବଡ଼ ଟକ୍କର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ VS ହଙ୍ଗ୍କଙ୍ଗ୍, ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସମୟ। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ସମୟ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ VS ହଙ୍ଗ୍କଙ୍ଗ୍
ଏହି ବର୍ଷର ଏସିଆ କପ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଙ୍ଗ୍କଙ୍ଗ୍ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆବୁଧାବିରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯଦିଓ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟସ୍ ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ହେବ।
ଏଥର ଏସିଆ କପରେ ଆଠଟି ଦଳ
ଏଥର ଏସିଆ କପରେ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଛଅଟି ଦଳ ଏଥିରେ ଅନେକ ଥର ଖେଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଠଟି ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହା ପରେ, ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଦଳ ସୁପର ୪କୁ ଯିବେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରକୃତ ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ହେବ
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆବୁଧାବିରେ ହେବ। ଏହା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ୟୁଏଇ ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।ଯାହା ପ୍ରାୟ ରାତି ୧୧:୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିବ।