ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା; ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର

ପାକ୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ , କହିଲେ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମନେ ରହିବ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସାଧାରଣ ପରି ନୁହେଁ, ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଟ୍ରଫି ସହିତ କୌଣସି ଫଟୋସୁଟ୍ ହୋଇନଥିଲା।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବିଫଳ କରିଛି।

ପାକ୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମନା: ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫଟୋସୁଟ୍ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାର ନିଜର ମତ ବଜାୟ ରଖି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି ସହିତ ପୋଜ୍ ଦେବା ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସିଛି। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ଏକ କ୍ରମର ଅଂଶ। ଏହା ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ତା’ପରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟାପକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସମାନ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ।

