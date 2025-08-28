2025 Asia Cupରେ IND vs PAK ମ୍ୟାଚ ଟିକଟ୍ ୧୫ ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି, ସେପଟେ ବଢ଼ିଲାଣି Match ବଏକଟ୍ ଦାବି

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦିଓ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଆକାଶଛୁଆଁ ରହିଛି ।

ସରକାରୀ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି କଳା ବଜାରରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 15.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆୟୋଜକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣି ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ।

ଟିକେଟ୍ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ

ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, କିଛି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି।

ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ୱେବସାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୬,୨୫୬ ଟଙ୍କା (୧୧୦୦ AED) ରୁ ୧୫.୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (୬୬,୦୦୦ AED) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ନକଲି ସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟିକେଟ୍ ନ କିଣିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟିକେଟ୍ ନ କିଣିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ECB ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ସୁଭାନ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, “ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଏବଂ ECB ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିବାକୁ ପଡିଲା, ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।”

