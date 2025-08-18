ଏସିଆକପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ଫାଇନାଲ ହେଲା- ଏ 11 ଜଣ ହିଁ ଖେଳିବେ, ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ନାଁ

ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଏହାବାଦ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ କେଉଁ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି…

ଏସିଆ କପ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମାନ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବାବର ଆଜମ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିଅର ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତର ଏହି ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ!- ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଓପନର ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ।

ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ କିପର ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ଥିଲେ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ- ଏହା ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏସିଆ କପ୍ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ରହିବେ।

ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଯଦି ବୁମରାହ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ, କୃଷ୍ଣ IPL 2025 ରେ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ବିଜେତା ଥିଲେ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେବେ?- ଅତିରିକ୍ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଶିବମଙ୍କ ଚିତ୍ର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ନୀତିଶଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି।

ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟର ପାଇଁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା- ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ରାହୁଲ ୱିକେଟକିପିଂ ସହିତ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ କିନ୍ତୁ ଓପନର ଭାବରେ ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

