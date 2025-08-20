ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ଏସିଆ କପ! ଟିମ୍ ରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର, 3 ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, କାରଣ ଏମିତି…

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା। ଯାହା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରେ 7 ଜଣ ଖେଳାଳି ବାମହାତୀ,  3 ଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।

ତାହାସହ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତଥା ଷ୍ଚାର ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିରକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଦଳ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର। କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତୁ…

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ସହିତ, ତା’ପରେ 14 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତା’ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ସହିତ ଖେଳିବ। ଭାରତ ସହଜରେ ଏସିଆ କପ୍‌ର ସୁପର 4 ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ଏହାର ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 2 ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ହଂକଂ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳରେ ମନୋନୀତ 15 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା…

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ୭ ଜଣ ବାମହାତୀ ଖେଳାଳି

ଏସିଆ କପ୍ ଦଳରେ ୭ ଜଣ ବାମହାତୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ଅତି କମରେ ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ଖେଳିବେ। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ସେ ବୋଲିଂ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ।

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଓପନିଂ କରିପାରିବେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟମ କ୍ରମକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତିଲକ ବର୍ମା ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଖେଳି ପାରିବେ, ସେ ଜଣେ ବାମହାତୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ UAE ପିଚ୍‌ରେ ଭଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା।

ବାମହାତୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଦୁବାଇ ପିଚ୍‌ରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ
ଭାରତ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିରେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦୁବାଇ ପିଚ୍ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ, ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଭଲ ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବାମହାତୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦଳରେ ଏତେ ବାମହାତୀ ଖେଳାଳି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ କଥା।

ଦୁବାଇରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁହାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଏଠାରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତିଲକ ବର୍ମା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଶିବମ ଦୁବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟର, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି।

ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦଳ

ବ୍ୟାଟର: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ତିଲକ ବର୍ମା

ଅଲରାଉଣ୍ଡର: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ

ବୋଲର: ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।

