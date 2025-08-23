Asia Cup 2025: ଖେଳାଳି ଚୟନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣ, ୧୭ ଜଣ ବଦଳରେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ୧୫ ଜଣ

ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ, ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Rojalin Mishra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି।

ଦଳ ଘୋଷଣା ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି।ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଆୟରଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।

ତଥାପି, ବିବାଦ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କେବଳ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ଏହା ସମାଲୋଚନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ନୀତି କ’ଣ କହେ?
କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିପାରିବ।

ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ କେବଳ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି ନା ଏହା ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା।

ଯଦି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ୧୭ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦଳ ପାଖରେ କେବଳ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ନଥାନ୍ତା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।

କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ବାକି ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ କରିବେ?

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଓମାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶ କେବଳ ୧୭ ଜଣିଆ ଦଳ ଖେଳିବେ।ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତର ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ଅଜବ ମନେ ହେଉଛି।

ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି
ଏବେ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଚୟନ କମିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇଛି ନା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିସିସିଆଇ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।

