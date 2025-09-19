CHARIDHAM

IND vs PAK Super-4 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ AsiaCup ଫାଇନାଲ୍ ବୁକିଂ

IND vs PAK Super-4 ticket price:IND vs PAK Super-4:ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆଠଟି ଦଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାରିଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଚାରିଟି ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ପରେ ରବିବାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ଯାହା ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ବୁକ୍ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।

ସୂଚନାମୁତାବକ କେବଳ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୯ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ୧୭ତମ ଏସିଆ କପର ସୁପର ୪ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଓମାନ, ହଂକଂ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରେ ଦୁବାଇରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ?
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ସମସ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସୁପର୪ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ Platinumlist.net ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଟିକେଟ୍ ସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ ମଲ୍ଟି-ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ। କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ୮,୮୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପାଭିଲିଅନ୍ ୱେଷ୍ଟ୍ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୨୨ହଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ପ୍ୟାକେଜ୍ ‘A’:୫୨୫ UAE ଦିରହାମ (ପ୍ରାୟ ୧୨,୬୧୭)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ତିନୋଟି ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ

ପ୍ୟାକେଜ୍ ‘B’:ଆରମ୍ଭ ମୂଲ୍ୟ ୫୨୫ ଦିରହମ (ପ୍ରାୟ ୧୨,୬୧୭)। ଏଥିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍, ଦୁଇଟି ସୁପର ୪ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଜଡିତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ୍ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ: Platinumlist.net ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ଆବୁଧାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆବୁଧାବିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ (PAK vs SL) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। “ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ଦୁବାଇ)
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (ଦୁବାଇ)
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩: ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (ଆବୁଧାବି)
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪: ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ଦୁବାଇ)
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫: ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ (ଦୁବାଇ)
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬: ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (ଦୁବାଇ)

ଏସିଆ କପର ସୁପର ୪ରେ ମୋଟ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତା’ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

