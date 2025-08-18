ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟକିପର୍ କିଏ? ଦୌଡ଼ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସମେତ ଏହି ୭ ଖେଳାଳି

ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟକିପର୍ କିଏ? ଦୌଡ଼ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସମେତ ଏହି ୭ ଖେଳାଳି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ । କିନ୍ତୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡର ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚୟନ ସମିତିର ବୈଠକ ପରେ ଟିମର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହି ବୈଠକରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ୟାନେଲ ସହ ଟି୨୦ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବେ ।
ଏଥର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ୱିକେଟକିପର ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ମୋଟ ସାତ ଜଣ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ।
ଏଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ UAEରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ନାମ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: ଗତ ବର୍ଷ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ T20Iରେ ତିନୋଟି ଶତକ ମାରିଥିଲେ – ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ 42 ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 25.32 ହାରରେ 861 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତଥାପି, ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ହାର କେବଳ 18.83 ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିପାରିଥିଲେ।
ଯଦି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳରେ ଓପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ICC T20 ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର-1 ଅଛନ୍ତି) ଦ୍ୱିତୀୟ ଓପନର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ-11ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
ରିଷଭ ପନ୍ତ: ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପନ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।
ପନ୍ତଙ୍କ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଇପିଏଲ 2025 ରେ, ସେ 14 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ 269 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ, ସେ ସାତ ଥର 10 ରନ୍ ରୁ କମ୍ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ଉଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କେଏଲ ରାହୁଲ: ଆଇପିଏଲ 2025 ରେ, ରାହୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ 13 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 149.72 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ 539 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ରାହୁଲ ଅଧିକାଂଶ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଟପ୍-5 ରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ଲେଇଂ-11 ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସହଜ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଜିତେଶ ଶର୍ମା: ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଜଣେ ୱିକେଟକିପର-ଫିନିଶର ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରନ୍ତି। IPL 2025 ରେ, ସେ RCB ପାଇଁ 176.35 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ 261 ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଳ କ୍ରମରେ ଶୀଘ୍ର ରନ କରିଥିଲେ।
ଜିତେଶଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ସେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, କେବଳ ଏସିଆ କପରେ ନୁହେଁ ବରଂ 2026 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେ।
ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ: ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କେବଳ 4 ଟି T20I ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟମ କ୍ରମରେ ଦଳକୁ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଇପାରିବେ। IPL 2025 ରେ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ 156.33 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ 333 ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ କ୍ରମରେ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାର କ୍ଷମତା।
ଇଶାନ କିଷାନ: ଇଶାନ କିଷାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ IPL 2025 ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା।
ମୋଟ 14 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 35.40 ହାରରେ 354 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଇଶାନ ଜଣେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ତେଣୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି।
ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ: ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ IPL 2025 ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ 17 ଇନିଂସରେ 160.52 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 549 ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଶାନଙ୍କ ପରି, ପ୍ରଭସିମରନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ମନେହୁଏ।