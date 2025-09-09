ଆଜିଠୁ Asia Cup 2025: କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କିପରି ଦେଖିବେ LIVE Streaming? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ…
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ Asia Cup 2025ର ମହାମୁକାବିଲା । ତେବେ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କିପରି ଦେଖିବେ LIVE Streaming? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ...ଏହା ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଟିଭି ଉଭୟର ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ Asia Cup 2025ର ମହାମୁକାବିଲା । ଯଦିଓ ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଆର୍ଥାତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରାତ (UAE) ବିପକ୍ଷରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍-Aର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ତା’ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ UAE ତା’ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି 8:00 ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆପଣ କେଉଁଠାରେ live ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ?
IND vs UAE ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟିଭିରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ଇରଫାନ ପଠାନ, ଅଜୟ ଜାଡେଜା, ବିବେକ ରାଜଦାନ, ଅଭିଷେକ ନାୟର, ସାବା କରିମ, ଗୌରବ କପୁର, ଆତିଶ ଠୁକରାଲ ଏବଂ ସମୀର କୋଚର ହିନ୍ଦୀ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲର ଅଂଶ। ଏସିଆ କପର କମେଣ୍ଟ୍ରି ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଅନଲାଇନ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କାର୍ଡ
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ।
ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରିୟାନ୍ ପାରାଗ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟୀସୱାଲ।
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ୟୁଏଇ ଦଳ: ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଆଲିଶାନ୍ ଶାରଫୁ, ଆର୍ଯ୍ୟଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆସିଫ୍ ଖାନ୍, ଧ୍ରୁଭ ପରାଶର, ଏଥାନ୍ ଡି ସୁଜା, ହାୟଦାର ଅଲି, ହର୍ଷିତ କୌଶିକ, ଜୁନାଦ ସିଦ୍ଦିକି, ମାତୁଲ୍ଲା ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ଫରୂକ, ମହମ୍ମଦ ଜାଭଦୁଲ, ମହମ୍ମଦ ଜୋହୈବ, ରାହୁଲ ଚୋପଡ଼ା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୋହିଦ୍ ଖାନ୍, ସିମରଞ୍ଜିତ ସିଂ, ସାଗିର ଖାନ୍ ।