ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଶ୍ରେୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ବିସିସିଆଇ, ଏ କି ଅନ୍ୟାୟ…
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ) ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଚୟନକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ – “ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଦୋଷ କ’ଣ?”
ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ‘ଐଶ୍ କି ବାତ୍’ରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୟନ ଏପରି ଏକ କାମ ଯେଉଁଥିରେ କାହାକୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟସ ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, “ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଦୋଷ କ’ଣ? ସେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ IPL 2024 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ, 2014 ପରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଦଳକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ଟ ବଲ୍ ର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରି ବୁମରାହ ଏବଂ ରାବାଡା ଭଳି ବୋଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି।”
ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…‘ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ଛୁଆଟିଏ ଦରକାର’- ହଟ୍, ସେକ୍ସି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲ୍ଡ ବୟାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି…
ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା
ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯିବା ନେଇ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୟସୱାଲ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ପିଚ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୃତୀୟ ଓପନର ଭାବରେ ଜୟସୱାଲ ଭଳି ଖେଳାଳି ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳରୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାହାର କରି ଗିଲଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପାଇଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଜୟସୱାଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ହୋଇଛି।”
ନାୟାର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଭିଷେକ ନାୟାର ମଧ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ନାମ ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ନ ରହିବା ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରେୟସ କାହିଁକି ୨୦ ଜଣିଆ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆଉ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି।”
ଏସିଆ କପ୍ ଦଳ
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ) ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ।