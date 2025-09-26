Ind Vs Pak : ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ ? ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ICC ଶୁଣାଇଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି…

Asia Cup 2025: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ପିସିବି)ର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଇସିସି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏହି ମାମଲା ଶୁଣିବା ପରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିସିସିଆଇ ସିଓଓ ହେମାଙ୍ଗ ଅମିନ୍ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ସୁମିତ ମଲ୍ଲପୁରକର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରିଚାର୍ଡସନ ବିସିସିଆଇକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଖେଳର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ନୁହେଁ।

କଣ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ : ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲା ଲେଭେଲ-୧ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଜରିମାନା କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।

ଫାଇନାଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଖେଳିବେ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବେ।

କଣ ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲାନ : ଭାରତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛି, କାରଣ ଏହି ବିବାଦ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବିଚଳିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିନା ମୈଦାନରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

