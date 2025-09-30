IND VS PAK: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି? ACC ମିଟିଂ ପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପରେ, ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅବିରତ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ACC ମିଟିଂ ପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ...

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପରେ, ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଅବିରତ ଜାରି ରହିଛି। ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁବାଇରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ। ତେବେ କାଉନସିଲ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ: ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।

ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି

ବିବାଦର ମୂଳ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ନକଭି ନିଜେ ଟ୍ରଫି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିନା ଟ୍ରଫିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

ACC ବୈଠକ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ BCCI ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଆଶିଷ ଶେଲାର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଟ୍ରଫି ବିବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଏଜେଣ୍ଡା, ଯେପରିକି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଡ୍ୟୁଲର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେବେ BCCI, PCB, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB), ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ (SLC), ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ACB) କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟ୍ରଫି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଫଲାଇନ ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ACC

