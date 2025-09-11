ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଏହି ଆଫଗାନ୍ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ଯିଏ ଜଲେପି ଭଳି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛନ୍ତି…

'ଆଫଗାନ ଜଲେବି, ମାଶୁକ ଫରେବି, ଘାୟଲ ହୈ ତେରା ଦିୱାନା, ଭାଇ ୱାହ, ଭାଇ ୱାହ'

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଫଗାନ ଜଲେବି, ମାଶୁକ ଫରେବି, ଘାୟଲ ହୈ ତେରା ଦିୱାନା, ଭାଇ ୱାହ, ଭାଇ ୱାହ’- ଏ ବଲିଉଡ଼ ଗୀତ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଲେବି ବ ଭଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର  ମ୍ୟାଚରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଳେପି ଭଳି ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ମନ ମୋହୁଥିଲେ । ଯିଏ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ…

Who is Afghanistan's Mystery Girl Supporting India in the IND vs PAK Match?

ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ଏହି ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ୱାଜାମା ଆୟୁବି ହଠାତ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ୱାଜାମା ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ।

Meet Wazhma Ayoubi: The Mystery Girl At Asia Cup Who Became An Overnight Internet Sensation

କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଆସକ୍ତି ଅଛି

ଯଦିଓ ୱାଜାମା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ସମର୍ଥକ, ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୩ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଥିଲା ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ଜର୍ସି ୨୦୨୨ ଏସିଆ କପ୍ ର ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

Afghan Mystery Girl Wazhma Ayoubi Wears Virat Kohli-Signed Jersey With His Name Written On Back; Shares PIC | Cricket News | Zee News

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା

ୱାଜମା ଆୟୁବିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନ୍ଦୁଜ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଆମେରିକାରେ ବିତାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଦୁବାଇରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ। ଆୟୁବି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନୈତିକ ଫ୍ୟାଶନ୍ କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରନ୍ତି।

Afghanistan Mystery Girl Wazhma Ayoubi To Visit India, Will Watch India Vs Afghanistan Cricket World Cup 2023 Match in Delhi | Cricket News | Zee News

ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଏନଜିଓ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ

ୱାଜମା କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ ଚାଇଲ୍ଡଫଣ୍ଡର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଆ ହୋଇ, ସେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥାନ୍ତି।

ODI World Cup: Afghanistan Mystery Girl Wazhma Ayoubi Hails Her Team's Win Over England, Thanks Indian Fans

ସେ କାହିଁକି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି?

ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଜୀବନଶୈଳୀ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ କରିଥାଏ। ୱାଜମା ଆୟୁବି କେବଳ ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟ, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି।

Wazhma Ayoubi Height, Age, Husband, Family, Biography & More » StarsUnfolded

କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ୱାଜମାଙ୍କୁ ବଲିଉଡ୍ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି।

