ଏସିଆ କପରେ ହେବ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଯିଏ ହେବ ବିଜେତା ସେ ପାଇବ ଏତେ କୋଟି, ଟଙ୍କାରେ ଗାଧୋଇବେ ଖେଳାଳି…

ଏସିଆ କପରେ ମିଳୁଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଥାଏ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଏସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

ଏସିଆ କପରେ ମିଳୁଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଥାଏ। ଏଥର ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ହଜାର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି।

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା…

ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଚାକିରୀ, ଦରମା…

ଏହି ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2022 ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ ହେଲେ 1.6 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ 2025 ରେ, ବିଜେତାଙ୍କୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 2.6 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।

ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର….

ଭାରତ କେବେ ଏସିଆ କପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ?

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପରେ ଖେଳିବ। ଭାରତକୁ ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଓମାନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ, 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭାରତର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।

ଏସିଆ କପର ସମସ୍ତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ 2-2 ଦଳ ସୁପର-4 ରେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଏହି ଚାରି ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ସୁପର-4 ରୁ ଦୁଇଟି ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆମେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଏସିଆ କପର ବିଜେତା ପାଇବୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା…

ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଚାକିରୀ, ଦରମା…

ମାତ୍ର ୧୭ ରନ୍‌.. ଇତିହାସ ରଚିବା ନିକଟରେ…

‘ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ…

1 of 28,184