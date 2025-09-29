ସତରେ ନାଁ କ’ଣ, ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ପାକ୍ କୋଚ୍, ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ
ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମର ଚିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏହି ଦଳ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ଅଛି।
କମର ଚିମା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଗରିବ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସାରା ଦିନ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବାରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଲେଖୁଛନ୍ତି।
ପାକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଗତ ଥର ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ସହିତ ଥିଲେ ତାହା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କମର ଚିମା କହିଥିଲେ, “ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଯଦି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଇକ୍ ହେସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ।”
ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କମର ଚିମା କହିଥିଲେ
କମର ଚିମା କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗର୍ବର ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଖେଳିବା ଉଚିତ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ୨୫୦ ନିୟୁତ ପାକିସ୍ତାନୀ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଖେଳିବା ଉଚିତ।” ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି।
“ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ୨୫ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ୧୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଣେ ଯେ କେହି ଜିତିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ।”
“ନା ବୋଲିଂ ନା ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ କାମ କଲା,” ପାକିସ୍ତାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
ପାକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମର ଚିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଲଜ୍ଜିତ ନଥିଲା ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଚାରିଟି ବଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରିଲ ନାହିଁ। ତୁମର ବ୍ୟାଟରେ ବଲ ଆସିଲା ନାହିଁ।
ତୁମେ କି ପ୍ରକାରର ବଲ ଖେଳିଲ? ତୁମେ ଏତେ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ବୋଲିଂ କରୁଛ, ତୁମ ଭିତରେ କ’ଣ ଭୟ?” ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱବିଦ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ୟା କ’ଣ?”
ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଥିଲେ, “ତୁମେ କ’ଣ ଠିକ୍ ଭିଟାମିନ୍ ପାଉନାହଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହଁ, କିମ୍ବା ତୁମର ବୁଟ୍ ଖରାପ, କିମ୍ବା ତୁମର ବ୍ୟାଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତୁମର କ’ଣ କରନ୍ତି? କିଛି ଭଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଫେରିଆସ।”