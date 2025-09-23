Asia Cup; ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ, ପାକ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୁଳିସାତ
ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦୁଇଟି ଦଳ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନରେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଟକ୍କର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଏନେଇ ହେବ ନିଷ୍ପତି। ତଥାପି, ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସୁପର ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭାରତ, ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ତାହା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଏହା କହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତ ସୁପର ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇସାରିଛି।
ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଇଦେଉଛି କି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ବାଂଲାଦେଶ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି।
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ବାଦ ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା।
ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର ୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ପାଇଲା, ଆଉ ଏକ ଟାଇଟଲ୍ ଦାବିଦାର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ…
ଏହି ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲା, ବରଂ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଥୟ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ବାଂଲାଦେଶ ଏସିଆ କପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମେ, ୨୦୧୨ ରେ, ବାଂଲାଦେଶ ତାର ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ, ୨୦୧୬ ରେ, ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣିଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
କ’ଣ ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ପାଇବ?
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୦୧୮ ରେ, ବାଂଲା ଟାଇଗର୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା।
ଏଥର ମଧ୍ୟ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।