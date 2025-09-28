ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଦମଦାର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର କ୍ରେଜ ; ଟିକେଟ ପାଇଁ ବାଡାପିଟା ଦର୍ଶକ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଦଳ ଦୁଇଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି।
ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ: ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ୨୮,୦୦୦ ସିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରୁପ୍-ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୧୭,୦୦୦ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ରବିବାରର ଫାଇନାଲ୍ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ଉତ୍ସାହୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭରପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଟିକେଟ ନେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
ଏଥି ସହିତ ଟିକେଟ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସହିତ ଭାରତ ପାକ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ରେ ଖୁବ କମ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଲୋକ ମାନେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବାଡାପିଟା ହେଉଥିବା ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଲୋକ ମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ଐତିହାସିକ ଫାଇନାଲ୍ର ଚାପ:ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଆଗା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ଅନନ୍ୟ ଚାପ ଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାକିସ୍ତାନ-ଭାରତ ମ୍ୟାଚରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ଏହା ଫାଇନାଲ। ଉଭୟ ଦଳ ଉପରେ ସମାନ ଚାପ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇନାଲର ଚାପ ଭିନ୍ନ।
‘ଭାରତର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏବେ ବି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖୋଜୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଖେଳିନାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆମେ ଉନ୍ନତିର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେପରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେସନ୍, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସୁରକ୍ଷା।’
ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି:ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟ କେବଳ ଆଉ ଏକ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।