Super-4 paint Table: ଫାଇନାଲ ଆଡକୁ ମାଡିଚାଲିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ପରେ କିଏ ଆସିବ ମଇଦାନକୁ?

ଫାଇନାଲ ଆଡକୁ ମାଡିଚାଲିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ପରେ କିଏ ଆସିବ ମଇଦାନକୁ?
ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ମ୍ୟାଚ୍ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ବିଜୟ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଛି।
ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ସୁପର 4 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହଜରେ ଜିତିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଭାରତର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ 0.689। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 0.121 ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଅଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଛନ୍ତି
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସୁପର 4 ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳ ହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ହାର ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ।
ଏବେ, ଦୁଇଟି ପରାଜିତ ଦଳ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ହାରିବ ସେ ଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆଉ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ ବାଦ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯିବ।
ଫାଇନାଲ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଜବୁତ କରିବ
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପରେ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ନିକଟତର ହେବେ।
ହଁ, ଯେଉଁ ଦଳ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ, ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେଉଁ ଦଳ ଜିତୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି।