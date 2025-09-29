IND A vs AUS A, ODI Series: ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଏବେ ଏହି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ତିଳକଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ୍
ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଏବେ ଏହି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ତିଳକଙ୍କ ସହ ଅଭିଷେକ୍ । ଦୁବାଇରୁ 2500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖେଳିବେ ମ୍ୟାଚ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତକୁ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଶର୍ମା ଏବଂ ବର୍ମାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ମିଶନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ A ଟିମ୍ ସହିତ ଜଡିତ । ଯେଉଁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ A ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଦୁଇ ଦଳ ତିନୋଟି ODI ଖେଳିବେ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତିଲକ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ODI ଖେଳିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରୁ 2550 କିଲୋମିଟର
ଭାରତ A ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ A ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ କାନପୁରର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତିଲକ ଉଭୟ ଏବେ ଦୁବାଇରୁ 2550 କିଲୋମିଟର ଦୂର କାନପୁରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବେ
ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଏସିଆ କପରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ହିରୋ ହୋଇଥିଲେ, ତିଲକ ବର୍ମା ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 314 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 213 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇନାଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଅପରାଜିତ 69 ରନ ଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଦୁବାଇରୁ କାନପୁର ପହଞ୍ଚିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ A ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ।