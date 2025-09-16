Asia Cup 2025 Prize Money: ବିଜେତା ଟିମକୁ ମିଳିବ ୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିବା ଦଳକୁ ମିଳିବ ଏତେ

କ୍ରିକ୍ଟୋଡେର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଥର ବିଜେତା ଦଳକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୮ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି କବଜା କରିସାରିଛି।

By Jyotirmayee
CHARIDHAM

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି – ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଓମାନ, UAE ଏବଂ ହଂକଂ।

ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଖରେ କେବଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥର ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କ୍ରିକ୍ଟୋଡେର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଥର ବିଜେତା ଦଳକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ବିଜେତା ଦଳ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ?

ଏଥର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ନେଇ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେତା ଦଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 2.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ 1.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ।

ଏହି ପରିମାଣ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ କୌତୁହଳ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ।

ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ

ଭାରତ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୯ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ, ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଦୁବାଇରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଠାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିନାହିଁ ବରଂ ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବାର ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୮ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି କବଜା କରିସାରିଛି।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଭାରତର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇର ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମନୋବଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଉଭୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।

