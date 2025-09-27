ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କିଲୋ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି Asia Cup Trophy ଆଉ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ରୁପା
ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଟ୍ରଫିର ସଠିକ୍ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଓଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ସୀମିତ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
ତେବେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିରେ କେତେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି
ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟ୍ରଫି କେବଳ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଯଦିଓ ଟ୍ରଫିରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଟ୍ରଫି ଧାତୁ
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଧାତୁରେ ତିଆରି, ଯାହା ଉପରେ ରୂପାର ଆବରଣ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟ୍ରଫିର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଳ ଗଠନ ରୂପା। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର ଚମକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରଫିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଡିଜାଇନ୍
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ 2019 ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପା ଶିଳ୍ପୀ ଥମାସ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଫିର ଉଚ୍ଚତା 78 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଚଉଡା 42 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ।
ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯାହାକୁ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତି, ଏକତା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ୍ କନଫେଡେରେସନ (AFC) ର ପାଞ୍ଚଟି ଉପ-କନଫେଡେରେସନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ବିଜେତା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଧାରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ।
ଟ୍ରଫି ତିଆରି
ଟ୍ରଫି ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 400 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, 12 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରିଗର ଏଥିରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜଟିଳତା ଏବଂ କାରିଗରୀ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର କରିଥାଏ।
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି କେବଳ ଏକ କ୍ରୀଡା ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଏହାକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ବିଜେତା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ।