ବିଜୟ ବାଦ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି କାହିଁକି ନେଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କଣ ଏହାର କାରଣ ; ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ …

Asia Cup Final Trophy: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଜିଲା ଭିଲିଆନ ; ବିଜୟ ବାଦ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି କାହିଁକି ନେଲାନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ଇତିହାସରେ ଏହି ତାରିଖରେ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇରହିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁବାଇରେ ଯେଉଁଭଳି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାଜୟର ଟିକା ପିନ୍ଧାଇଲେ ତାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜୀବନ ମନେ ରଖିବ। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ବିଜୟ ପରେ ଟ୍ରଫି କାହିଁକି ନେଲାନି: ଭାରତୀୟ ଦଳ PCB ଏବଂ ACC ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନକଭି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଭାରତ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।
ମୋହସିନ ନକଭି ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ACC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ସଭାପତି ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପସ୍ଥାପନା ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନଙ୍କର ବିଜେତାଙ୍କ ପଦକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଚାରି ଜଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଭାଲୁଏବୁଲ୍ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ $୧୫,୦୦୦ ପାଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, $୧୫୦୦୦, ଏକ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଏକ କାର ପାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ନକଭିଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିଲିଆନ :
ଜିତିବା ପରେ ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିନା ଫେରି ଆସିଥିଲା। କେବଳଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ପଛରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଯଦି ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ସେଭଳି ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ଟିମ ଆଜି ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ମନା କରିନଥାନ୍ତା।