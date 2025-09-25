ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେବ ସତ! ଏମିତି ଖେଳିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାତରୁ ଖସିଚାଲିଯିବ Asia Cup 2025 ଟ୍ରଫି
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର ଫୋରରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତା'ପରେ ଲଗାତାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଦୁବାଇ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବ, କିଏ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେବ, କିଏ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେବ, କିମ୍ବା କିଏ ଟାଇଟଲ ଜିତିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ। T20 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ସହଜରେ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ସୁପର ଫୋରରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ, ସେମାନେ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର ଫୋରରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତା’ପରେ ଲଗାତାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏହି ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବେ କି ହାରବେ, ତାହାର ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଲ୍ଡିଂ, ଯାହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା।
5ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଦୃଢ଼ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପର ଫୋର୍ରେ ଦଳ ତୃତୀୟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ 5ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ରନ-ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହିପରି, ସେମାନେ 6ଟି ୱିକେଟ ନେବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତ ଭଳି ଦଳର କ୍ଷମତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ଏବଂ ଅକ୍ଷମଣୀୟ।
5 ଥର ସମାନ ଭୁଲ କରାଯାଇଥିଲା
ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ 5ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଲେ।
ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡିଂ ଖରାପ ଭାବରେ ନିରାଶ କଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୈଫ୍ ହାସନ୍, ଯିଏ ଦ୍ରୁତ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାରୋଟି କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ ୪୦ ରନ୍ ରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ରିପ୍ରିଭ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୬୫ ରନ୍ ରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ୱିକେଟକିପର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୬୬ ରନ୍ ରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ରିଭ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ତା’ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୬୭ ରନ୍ ରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ନସୁମ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି, ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେବାର ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି, ଫାଇନାଲରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।