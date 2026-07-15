ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମୌଲାନା ରହମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ; ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବ, ସେନା ପୋଷାକ ଖୋଲିଦିଅ

ଫଜଲୁର ରହମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିନାହିଁ। ପଶ୍ତୁନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାତାର ଅବନତି ଘଟୁଛି

By Manoranjan Sial

ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ହାତରୁ ଗଲାଣି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏପରି ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଖୋଲମଖୋଲା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜମିୟତ ଉଲେମା-ଏ-ଇସ୍ଲାମ ମୁଖ୍ୟ ମୌଲାନା ଫଜଲୁର ରହମାନ।

ମୌଲାନା ଫଜଲୁର ରହମାନ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ସେନା ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ବର୍ଦ୍ଦୀ ଖୋଲି ନିଜର ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ପଶ୍ତୁନ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଜନସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଫଜଲୁର ରହମାନ କହିଛନ୍ତି; ସେନାର କାମ ହେଉଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନୁହେଁ। ଦେଶରେ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ? କିଏ ସତ୍ତାରୁ ବାହାରିବ? ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେନାର କାମ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

EV ସ୍କୁଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ୫ ମହଲା…

ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା; ଦେଖନ୍ତୁ…

ରହମାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି; ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ନାମରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବା କିମ୍ବା ମିଲିସିଆ ଗଠନ କରିବାର ଭୁଲ। ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ମିଲିସିଆ ଗଠନ କରିନାହିଁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରକ୍ତପାତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ରହମାନ କହିଛନ୍ତି।

ଫଜଲୁର ରହମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିନାହିଁ। ପଶ୍ତୁନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଲଗାତାର ଅବନତି ଘଟୁଛି। ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ କଫନ କିଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି କାମ ରହିନାହିଁ ବୋଲି ରହମାନ କରିଛନ୍ତି।

ଫଜଲୁର ରହମାନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦେଶର ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ସେନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଭୂମିକା କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନରହି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ହେଉଥିବାକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

EV ସ୍କୁଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ୫ ମହଲା…

ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା; ଦେଖନ୍ତୁ…

ଲଗ୍ଜୁରୀ କାରକୁ ନାଁ, ଚମକଦାର ଦୁନିଆକୁ ପଛରେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଇଥାନଲରେ…

1 of 10,014