ସତ ହେଲା ମୁନିରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ମିଳିଲା ଦାୟୀତ୍ବ; ଏବେ CDS ଧରିବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବଟନ୍!
ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ସୟଦ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ସୟଦ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଠାରୁ ମୁନିରଙ୍କୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ (COAS) ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CDF) ମୁଖ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି।
“ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ସୟଦ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ CDF ଏବଂ COAS ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି,” ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ମୁନିରଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପରେ ଏହା ଆସିଛି। ସରିଫ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନଭେମ୍ବର ୨୯ରେ ଅଧିସୂଚିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁନିରଙ୍କ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ତିନି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ବିଧାନର ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଗତ ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଜାହିର ଅହମ୍ମଦ ବାବର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦ୍ଦାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି।
ସେ ସିଡିଏଫ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୧୯୬୫ମସିହାରେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜେନେରାଲ ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ପରେ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ସେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି।