ଆସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏମ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା, UN ଦେଖାଇଲା ଆଇନା ରାଗିଗଲା ପାକିସ୍ତାନ
ଜାଣନ୍ତୁ ରାଗରେ ଗର ଗର ହୋଇ କ'ଣ କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ଅଧୀନରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଯାହା ଫଳରେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଭୋଲ୍କର ତୁର୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିତର୍କ ପରେ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଅବୋଧ୍ୟ।
ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ:
ଜେନେଭାରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଲ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ, ଗତ ବର୍ଷର ୨୬ତମ ସଂଶୋଧନ ପରି, ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନାଗରିକ ସମାଜ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ବିତର୍କ ବିନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଗୃହୀତ ସଂଶୋଧନ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।”
ଭୋଲ୍କରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବାସ୍ତବତାର ଅଭାବ:
ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରି, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର।
ପାକିସ୍ତାନ ମାନବାଧିକାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା।”
ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରର ମୂଳଦୁଆ ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।”
ଶାହବାଜ ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମାନବାଧିକାର, ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି।
୨୭ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଗୃହୀତ:
ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ତରବର ହୋଇ ୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ଗୃହୀତ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଦାଲତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ଧାରା ୨୪୩ ସଂଶୋଧନ କରି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ସାମରିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ସଶସ୍ତ୍ର ସେବାର ଶୀର୍ଷରେ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରେ।