କାଙ୍ଗାଳ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ? ଦେଶ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁନିର ମାଲାମାଲ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହାର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ (CDF) ର ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀ ଏବଂ ଏହାର ସହଭାଗୀ ସୁବିଧା ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରହିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଶହେ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ସେନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ କରେ: ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି।
ସେନା ଫୌଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଆର୍ମି ୱେଲଫେୟାର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଶାହିନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ବାହାରିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଗଠନ ପରି ଶୁଭିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଗମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ହେବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଲାଭଜନକ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ହେବା ପରି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଅସୀମ ମୁନିର ଶହେ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ।
ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ: ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସିମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଡାଏରୀ ଏବଂ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। କରାଚୀ, ଲାହୋର ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ଭଳି ସହରରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଲାଭଜନକ ଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୃହ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (DHA) ହେଉଛି ସେନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର। ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେନାର ବ୍ୟବସାୟର ମୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶହେ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇପାରେ।
ମୁନିରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ: ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ $୮୦୦,୦୦୦ (ପ୍ରାୟ ସାତ କୋଟି) ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପଦବୀ କେବଳ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ।