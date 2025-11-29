ମୁନିରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ, ଏବେ ହେଲେ ସୁପ୍ରୀମ ଲିଡର୍, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ…
Asim Munir: ପାକିସ୍ତାନ ୨୭ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଦେଶର ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ।
CJCSC ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ: ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସଂସଦ CJCSCକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ୧୯୭୬ ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କମାଣ୍ଡ ଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା CDF ତଥା ମୁନିରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ମୁନିରଙ୍କ ହାତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର: ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଆଇନ ପରେ, CDF (ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ) ଅସୀମ ମୁନିର ସମଗ୍ର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ମିଳିଲା ଆଇନଗତ ଢାଲ: ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ମୁନିରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପରି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କୋର୍ଟରେ କୌଣସି ମାମଲା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉଭୟରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦୂର ହେବ।
ମୁନିରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି: ତେବେ ମୁନିରଙ୍କ ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥିଲା । ଶାହବାଜ ସରିଫ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦ୍ରୁତ ପଦୋନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ଦଖଲକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ମୁନିର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଲାଇନ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି।
ଅସୀମ ମୁନୀର ହିଁ କାହିଁକି: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ନେତାମାନେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁନିରଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେନାର ସମର୍ଥନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା କ୍ଷମତାର ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ସେନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି।