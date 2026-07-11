ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଏହି କାମ କରିବେ ଅସୀମ ମୁନିର, ଶାହବାଜ ସରକାର ଦେଲେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ମଜାକ୍ ଉଡାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ
ପାକିସ୍ତାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅସୀମ ମୁନିର କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି; ସେ କୂଟନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ସେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଗଠନରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି; ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ମୁସ୍ତାଫା କମଲ୍ ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ସିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୫୯ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତାର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୁନିରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ମୁନିର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ନିରନ୍ତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅସ୍ଥିର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ, ବାଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୪୨ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି; ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମିମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ହେଉଛି:
ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗର୍ଭନିରୋଧକ ସାମଗ୍ରୀର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତାର ଅଭାବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନରେ ୬.୭ ନିୟୁତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି।