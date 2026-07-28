ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ !
‘ଦ ଲଲ୍ଲନଟପ୍’କୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇରଫାନ୍, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ମହମ୍ମଦ ଇରଫାନ୍, କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏକ ମଜାଦାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।
‘ଦ ଲଲ୍ଲନଟପ୍’କୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇରଫାନ୍, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ହାଲୁକା ମଜାର କଥା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
ଇରଫାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମଜାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇବାକୁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଇରଫାନ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିବାହ ନ କରନ୍ତୁ।” ତାଙ୍କ ଏହି ମଜାଦାର ଉତ୍ତରକୁ ସମସ୍ତେ ହସିଥିଲେ ।
शुक्रिया राहुल गॉंधी जी मोहम्मद इरफ़ान से मिलने के लिये आप उनके घर गये, इरफ़ान जैसे युवा लोकतंत्र और संविधान के वो चिराग़ हैं जो लम्बे वक्त तक रौशनी देंगे।@RahulGandhi pic.twitter.com/qHLRKc1bC9
— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) July 27, 2026
ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇରଫାନ୍ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। କମ୍ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ନିକଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସାୱଦା ଜେଜେ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଇରଫାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଇରଫାନଙ୍କ ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକାର ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇରଫାନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଂସଦ ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଇରଫାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
NEET-UG ୨୦୨୬ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ।