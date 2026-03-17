ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ନିହାତି ପଚାରନ୍ତୁ ଏହି 5 ପ୍ରଶ୍ନ; କେବେ ହେବନି ଛାଡ଼ପତ୍ର, ସମ୍ପର୍କ ହେବ ମଜଭୁତ
ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ନିହାତି ପଚାରନ୍ତୁ ଏହି 5 ପ୍ରଶ୍ନ; କେବେ ହେବନି ଛାଡ଼ପତ୍ର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବିବାହ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ଟନରକୁ ପଚାରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରୋକାଯାଇପାରେ।
- ପିଲା ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ମତ
ପିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ’ଣ? ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ କ’ଣ ସନ୍ତାନ ଚାହାଁନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ କେବେ? ସନ୍ତାନ ଲାଳନ-ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଚାରଧାରା କ’ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ, କେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଥୀ ସନ୍ତାନ ଚାହାଁନ୍ତି ତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ – ଏକ ଅସମାନତା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଭବିଷ୍ୟତର ମତଭେଦ କମାଇଦେଇଥାଏ।
- ଅର୍ଥନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସ
ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗୋଲ୍ସ ବା ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସ କ’ଣ? ବିବାହ ପରେ, “ମୋର ଟଙ୍କା” ଏବଂ “ତୁମର ଟଙ୍କା” ପ୍ରାୟତଃ “ଆମର ଟଙ୍କା” ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବକେୟା ଋଣ ଅଛି କି? ଆମେ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କିପରି ବାଣ୍ଟିବୁ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଆର୍ଥିକ ବିବାଦ ଛାଡପତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
- କ୍ୟାରିୟର ଓ ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ
ଆମେ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିପରି ବାଣ୍ଟିବୁ? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିବାହ ପରେ ଆମେ ଉଭୟେ କାମ ଜାରି ରଖିବୁ କି? ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କ’ଣ କରିବୁ? ଘର କାମ କିପରି ବଣ୍ଟନ ହେବ? ଯେତେବେଳେ କାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
- ବିବାଦ ସମାଧାନର ଉପାୟ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ କେବେ ନା କେବେ ମତଭେଦ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ କ’ଣ ନୀରବତା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ନା ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଆପଣ କ’ଣ ଅତୀତର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ନା ଆପଣ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ।
- ପରିବାର ଓ ପ୍ରାଇଭେସି
ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପେସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ’ଣ? ବିବାହ ପରେ ପରିବାରର ଭୂମିକା କେତେ ରହିବ, ଏକସାଥିରେ ରହିବେ କି ଅଲଗା ରହିବେ – ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ଦରକାର। ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ମିଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ମଧ୍ୟ। ଆମର ପରିବାର ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସାମିଲ ହେବେ? ଆମେ କ’ଣ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ନା ଆମେ ଅଲଗା ଭାବରେ ରହିବୁ? ପରସ୍ପରର ‘Me Time’ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ’ଣ? ପ୍ରାଇଭେସିର ଅଭାବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କଲେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ।