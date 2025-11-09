ମହିଳାଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ସ ଡେଟ୍ ପଚାରିଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଅପରାଧରେ କେତେ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ

ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର କୌଣସି କଥା ପଚାରିବା ଏକ ଅପରାଧ!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ବି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି, ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହେବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ।

ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ଜଣେ ଝିଅକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି: ଏହା ଏକ ଅପରାଧ? ଏହା କ’ଣ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ?

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଅପରାଧ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ମାମଲାରେ ଦଣ୍ଡ କ’ଣ?

ପିରିୟଡ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଅପରାଧ: 

ଭାରତରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ ନାହିଁ ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କେହି ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅପରାଧ ନୁହେଁ।

ହେଲେ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପଚରାଯାଏ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଉପହାସ କରିବା, ଲଜ୍ଜିତ କରିବା କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିବା, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।

ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।

ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡ କ’ଣ:

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।

କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ (ନିବାରଣ, ନିଷେଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର) ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହାସହ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ଭଦ୍ରତାକୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।

ଏହା ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପନୀୟତା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର।

ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶାରୀରିକ ସୂଚନା ମାଗିବା କିମ୍ବା ସେୟାର କରିବା ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦେୱାନୀ ମାମଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ।

