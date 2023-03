ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ମାଗିବା: ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଲଗାଇଲେ ୨୫ ହଜାର ଜୋରିମାନା, କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଲେ- ଏହା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗି ଜୋରିମାନା ଗଣିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ (ସିଆଇସି) ର ୨୦୧୬ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଋଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଗୁଜୁରାଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦୀଙ୍କ ନାମରେ ପିଜି ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା” ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଏମଓ) ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିରେନ୍ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଜଣିକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତିି ।

Single-judge Justice Biren Vaishnav set aside the order of the Chief Information Commission (CIC) directing the public information officer (PIO) of PMO and the PIOs of Gujarat University and Delhi University to furnish details of Modi's graduate and postgraduate degrees.

